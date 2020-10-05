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Стивен Томпсон не заинтересован в бое с Хамзатом Чимаевым

09:48
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Неоднократный претендент на титул UFC Стивен Томпсон объяснил, почему он не заинтересован в поединке с Хамзатом Чимаевым.

«На данный момент это не имеет никакого смысла для меня. Я занимаю пятое место в рейтинге, и буду драться с парнем, которого в этом рейтинге нет? Вы ведь понимаете, что я имею ввиду, — приводит слова Томпсона MMA Junkie со ссылкой на его подкаст. — Я бился с кучей парней, чтобы забраться туда, где я сейчас нахожусь. И многие другие бойцы провели большое множество боев, чтобы быть там, где они есть сейчас, поэтому я не вижу ничего правильного в том, чтобы он всех обошел».

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