Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:47

Стивен Фултон и Брэндон Фигероа проведут реванш 25 февраля

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион WBC и WBO в первом полулегком весе Стивен Фултон (21-0) проведет матч-реванш с Брэндоном Фигероа (23-1), пишет Big Fight Weekend. Бой пройдет 25 февраля на Minneapolis Armory в Миннеаполисе, США. Победитель боя получит вакантный временный титул WBC в полулегком весе.

Первый бой завершился победой Фултона большинством судейских записок. Фигероа обвинил судей в предвзятости, и боксеры едва не устроили драку на пресс-конференции. Как бы то ни было, бой получился одним из лучших в 2021 году.

0
Читайте также
Криштиану уникальный? В строгой Саудовской Аравии могут смягчить закон ради Джорджины
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Зрители Fox News назвали ложью слова пресс-секретаря Байдена о секретных документах
Сноуден сыронизировал по поводу обнаружения секретных бумаг у Байдена
Синоптик предупредил о новой волне морозов в Москве в конце января
Постпредство РФ анонсировало заседание СБ ООН по Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC не накажет Дану Уайта за инцидент с его женой
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости