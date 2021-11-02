Стерлинг о реванше с Яном: «Два лучших бойца легчайшего дивизиона выйдут в октагон и выложатся по полной»

Чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг высказался о реванше с россиянином Петром Яном.

«Надеюсь, мы сядем с Петром за стол переговоров и придем к чему-то стоящему, чтобы все были готовы к объединению поясов и подарили болельщикам поединок, который они заслуживают, — приводит слова Стерлинга MMA Junkie. — Два лучших бойца легчайшего дивизиона выйдут в октагон и выложатся по полной. А в прошлый раз один из нас был худшей версией себя, устав уже после первых пяти минут поединка. Так не пойдет. Я хочу сделать для вас шоу, которого вы заслуживаете. Петр и Сэндхаген сделали это. И такого же мне хочется для вас».

30 октября Ян единогласным решением судей одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном на турнире UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.