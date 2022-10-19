Стерлинг: «Трилогия с Яном неизбежна. Люди хотят нашего боя»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался о возможном повторном противостоянии с россиянином Петром Яном.

«Не предвижу ничего безумного. Так или иначе наша трилогия неизбежна. Люди хотят нашего боя. Кто-то скажет, что у нас 2-0, кто-то считает 0-2 в его пользу, а другой скажет, что у нас 1-1. В определенный момент мы дадим фанатам то, чего они хотят. Посмотрим, что случится», — сказал Стерлинг на медиа-дне UFC 280.

Стерлинг и Ян выступят на турнире UFC 280, который состоится в эту субботу в Абу-Даби. Соперником Стерлинга станет экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу, а Ян сразится с восходящей звездой дивизиона Шоном О'Мэлли.