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Сегодня, 15:52

Стерлинг объяснил, почему считает О'Мэлли фаворитом в противостоянии с Петром Яном

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой россиянина Петра Яна против Шона О'Мэлли.

«Думаю, будет техничный бой в стойке, и, если Ян решит просто кикбоксировать, то, учитывая дистанцию, преимущество соперника в росте и размахе рук, выдастся тяжелый поединок, — сказал Стерлинг на медиа-дне UFC 280. — Считаю футворк О'Мэлли немного расстроит Яна. Если он выйдет и покажет отличный бой, будет наносить лоу-кики, атаковать по корпусу...

Да, у О'Мэлли хорошие движения головой, и он творит безумные вещи в бою, но удары по корпусу не проходят бесследно. У каждого из них есть ключи к победе, и выиграет тот, кто сможет реализовать их в бою. Опять же, это трехраундовый бой. Честно, думаю, фаворит О'Мэлли, а Ян, очевидно, начинает медленно и разгоняется по ходу поединка... Посмотрим. Интересный трехраундовый бой. Победит тот, кто лучше реализует свой геймплан».

Ян и О'Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби. Также на этом турнире выступит Стерлинг. Его оппонентом станет экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
Шон О`Мэлли
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