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Стерлинг навал Яна «бумажным чемпионом»

09:31
Петр Ян. Фото Zuffa LLC.
Петр Ян. Фото Zuffa LLC.
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Боец UFC Алджамейн Стерлинг высказал свое отношение к чемпионству Петра Яна в легчайшем дивизионе.

— Я в буквальном смысле жду контракта, чтобы сразиться с бумажным чемпионом Петром Яном.

Он не победил ни одного бойца из топ-5, а теперь владеет поясом. Так удобно. Быстрый взлет — быстрое падение, — написал Стерлинг в Twitter.

Петр Ян 11 июля победил Жозе Альдо техническим нокаутом в пятом раунде и стал чемпионом.

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