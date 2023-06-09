Стецуренко: «В последнем бою Александр Емельяненко выглядел совсем плохо, его уровень сильно упал»

Российский кикбоксер Александр Стецуренко высказался о поединке бойца ММА Александра Емельяненко с блогером Евгением Ершовым на «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«В свое время Александр Емельяненко всем все доказал и многого добился, но сейчас его уровень совсем сильно упал. Тем не менее, он боксирует в таких боях. Кто-то за ним из моих товарищей следит. Почему бы и нет. Но мне это не нравится. Но спорта здесь уже нет. Самое главное, чтобы следили за его здоровьем. В последнем бою он выглядел совсем плохо и от одного пропущенного удара левой рукой упал. Мне было непонятно, почему он упал», — цитирует Стецуренко Metaratings.ru.

Бой прошел 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Емельяненко одержал победу над Ершовым болевым приемом на руку во втором раунде поединка.