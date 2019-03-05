Станет ли Забит чемпионом UFC? Карьере Емельяненко - конец? Эфир "СЭ" об ММА - в 16.00

В 16.00 обозреватель "СЭ" Илья Андреев в прямом эфире на нашем сайте расскажет о последних событиях в смешанных единоборствах.

- Забит Магомедшарипов - уже звезда UFC?

- Когда Забиту дадут титульный бой?

- Кто будет следующим соперником Магомедшарипова?

- Александр Емельяненко. Его карьере конец?

- Александр Емельяненко когда-нибудь станет примерным человеком?

- Когда Харитонов отомстит Митриону за удар в пах?

- Последние новости о том, кто будет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.