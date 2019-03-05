Станет ли Забит чемпионом UFC? Карьере Емельяненко - конец? Эфир "СЭ" об ММА - в 16.00

В 16.00 обозреватель "СЭ" Илья Андреев в прямом эфире на нашем сайте расскажет о последних событиях в смешанных единоборствах.
- Забит Магомедшарипов - уже звезда UFC?
- Когда Забиту дадут титульный бой?
- Кто будет следующим соперником Магомедшарипова?
- Александр Емельяненко. Его карьере конец?
- Александр Емельяненко когда-нибудь станет примерным человеком?
- Когда Харитонов отомстит Митриону за удар в пах?
- Последние новости о том, кто будет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.
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