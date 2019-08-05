Стали известны имена погибших в Севастополе кикбоксерш

Президент Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Украинцев прокомментировал новость о гибели российских спортсменок в Севастополе. Стали известны их имена - Фатима Жагупова и Элина Гисмеева.

Президент отметил, что узнал о трагедии в социальных сетях. Девушки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье, сообщает "Рен ТВ".

Спортсменки гуляли на пристани, расположенной на территории яхт-клуба "Юг", когда решили искупаться. По словам очевидцев, Фатима бросилась Гисмеевой на помощь, однако их накрыла волна.

- Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса, - сказал украинцев. - Жагупова уже лет семь в сборной России — бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1.

Жагупова — действующая чемпионка мира по кикбоксингу. Гисмеева является вице-чемпионкой мира. Тела погибших во время шторма спортсменок уже извлекли из воды. По факту инцидента организована доследственная проверка.