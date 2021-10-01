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Стала известна дата реванша Емельяненко — Монсон

15:19
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский тяжеловес Александр Емельяненко проведет матч-реванш с американским ветераном Джеффом Монсоном в промоушене Hardcore MMA. Об этом сообщил менеджер Емельяненко Азамат Бостанов.

«3-4 декабря Александр проведет бой с Джеффом Монсоном в Hardcore MMA», — сказал Бостанов в интервью Александру Лютикову.

В их первом бою, который состоялся в 2012 году на турнире M-1 Challenge 35, победу удушающим приемом одержал Монсон.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. У 50-летнего Монсона — 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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