Стал известен окончательный кадр турнира АСА 113
Чемпион в наилегчайшем весе россиянин Азамат Керефов проведет первую защиту пояса против соотечественника Курбана Гаджиева. Поединок пройдет в Москве 6 ноября.
Бой носит статус реванша, в 2018 году Керефов (13-0) уже встречался с Гаджиевым (16-2), одержав победу единогласным решением судей.
Полный кард ACA 113
Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия);
Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия);
Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Белоруссия);
Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия);
Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия);
Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия);
Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия);
Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина);
Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);
Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия);
Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьев (Россия);
Замир Арипшев (Россия) -Ислам Омаров (Россия);
Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Кыргызстан).