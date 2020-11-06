Стал известен окончательный кадр турнира АСА 113

Чемпион в наилегчайшем весе россиянин Азамат Керефов проведет первую защиту пояса против соотечественника Курбана Гаджиева. Поединок пройдет в Москве 6 ноября.

Бой носит статус реванша, в 2018 году Керефов (13-0) уже встречался с Гаджиевым (16-2), одержав победу единогласным решением судей.

Полный кард ACA 113

Азамат Керефов (Россия) — Курбан Гаджиев (Россия);

Шамиль Шахбулатов (Россия) — Уолтер Перейра (Россия);

Рашид Магомедов (Россия) — Артём Дамковский (Белоруссия);

Элиас Сильверио (Бразилия) — Гаджимурад Хирамагомедов (Россия);

Олег Борисов (Россия) — Клеверсон Силва (Бразилия);

Абдул-Рахман Джанаев (Россия) — Нодар Кудухашвили (Грузия);

Мурад Зейнулабидов (Россия) — Майкон Силван (Бразилия);

Алексей Ефремов (Россия) — Вадим Шабадаш (Украина);

Расул Шовхалов (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия);

Александр Матмуратов (Россия) — Канат Келдибеков (Киргизия);

Байзет Хатхоху (Россия) — Иван Соловьев (Россия);

Замир Арипшев (Россия) -Ислам Омаров (Россия);

Руслан Абильтаров (Украина) — Фаррух Аджиев (Кыргызстан).