Sport Bible составил топ-4 несостоявшихся боев в MMA. Два с участием Федора Емельяненко

Портал Sport Bible составил топ-4 наиболее долгожданных поединков в ММА, которые так и не состоялись. На первом месте противостояние Андерсона Силвы и Жоржа-Сен-Пьера. На второй позиции встреча Федора Емельяненко и Брока Леснара.

— Самое большое сожаление Даны Уайта о несостоявшемся суперпоединке. Переговоры продвигались хорошо до трагической кончины отца Емельяненко, — отметили в издании. — Безвременная смерть отменила план Федора в отношении Леснара.

Несостоявшийся бой Крис Сайборг и Ронды Роузи на третьем месте рейтинга. На четвертом — поединок Федора Емельяненко и Рэнди Кутюра.

— Кутюру не удалось избежать оков UFC, он не смог достать «Последнего императора» к разочарованию сообщества ММА.

Федор — бывший чемпион Rings (2001-2002) и Pride (2003-2006) в тяжелом весе. Он неоднократно вел переговоры о переходе в UFC, но все они провалились. Емельяненко и президент UFC Дана Уайт периодически обменивались критикой в адрес друг друга.

На счету 43-летнего Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА. Сейчас он — боец лиги Bellator.