Бывший боец UFC, ныне аналитик и комментатор Чейл Соннен не впечатлен выступлением Макса Холлоуэя в бою против Яира Родригеса.

«Это то, что делает Макс. Макс — это заноза в заднице. Они продолжают называть его Максом «Благословенным» [никнейм Холлоуэя — Прим. «СЭ"]? Он получил благословение, будучи занозой в заднице. Вот кто он такой. Макс ничего такого не показал в этом бою.



И я слышу людей. Мне просто пришлось отключить пресс-конференцию после боя, которую вел Дана [Уайт]. Пришлось ее выключить, чтобы поговорить с вами, ребята, — сказал Чейл Соннен на своем YouTube-канале. — Даже Дане было сложно похвалить Макса, кроме слов о том, насколько этот парень силен, насколько он страшен, насколько он не в своем уме, когда он идет в открытую рубку, не отступая назад».

Холлоуэй победил Родригеса единогласным решением судей в главном событии турнира UFC Fight Night 197, который завершился в ночь на 14 ноября в Вегасе.