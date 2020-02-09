Экс-боец UFC Дмитрий Смоляков, удалившийся из Instagram после интервью об Александре Емельяненко, в интервью «Вестнику MMA» дал пояснение этому решению.

В январе 37-летний Смоляков (9-4 в ММА, 0-3 в UFC) рассказал, что Емельяненко ходил в магазин с пистолетом.

38-летний Емельяненко (28-7-1) опроверг это в разговоре с Blood and Sweat, в ответ обозвав Смолякова петухом.

Смоляков дал еще одно интервью «Вестнику ММА», сообщив, что Емельяненко изнасиловал множество женщин в Санкт-Петербурге.

Также Смоляков заявил, что Емельяненко, когда тренировался в клубе «Ахмат», ходил голым в душе при других мужчинах. По мнению Смолякова, это было непозволительное поведение.

— Не столько у зрителей, сколько у меня возникли вопросы, отметил Смоляков. — Действительно, состояние аффекта — это плохое состояние. Да, я считаю, что сказал очень многое — то, что не надо.

Мой товарищ, юрист со стажем, сказал пояснить эту историю, потому что сказанное можно квалифицировать по-разному. Я с ним согласен. Александру Емельяненко я ни чем не угрожаю. Считаю, это было сказано в состоянии аффекта.

Угрозы в виде ножей, пистолетов и так далее. Это все не про меня и на меня не похоже. Я к этому даже не склонен. Преследовать его историю в этой плоскости не собираюсь. Если у нас будет дальнейший диалог, то не таким бандитским способом. Но не в этом сейчас дело. Главное — пояснить, что это было в состоянии аффекта. Ничто меня не тянет за пределы города вместе с ним.

— Ваше заявление по поводу мытья в душе. Очень многие люди в России ходят в душ или баню голыми. Можете пояснить?

— Это тоже состояние аффекта. Я имел в виду конкретно его. Он мне сказал, что со мной что-то не так. Если со мной что-то не так, то тогда почему ты при людях в республике, где это вообще не принято, ходишь так, как тебе хочется? Всего лишь хотел сказать, что конкретно там это не принято и не приветствуется. Это не поощряется и нет этому оправдания. В остальной части России люди живут так, как посчитают нужным.

Хотел в его адрес это высказать. Для остальных, это дело каждого — кто что хочет, пусть себе и позволяет. Я по-своему хожу в душ, другой по-своему. Это меня не касается.

Если меня кто-то спросит, мол, почему я должен ходить в одежде или плавках, то могу сказать тет-а-тет почему. Он в праве согласиться или нет. В дальнейшем не хочу ни с кем на эту тему спорить.

Самое главное — с тем человеком, из-за которого все это произошло, я не хочу нигде разбираться. История зашла слишком далеко. Я проанализировал все диалоги, провел ряд бесед. Это уже далеко не шутки. Это не позволительно. Мы перегнули палку. Тут уже нет ни спорта, ни идеи, ничего.

Я пока выпадаю из жизни — из соцсетей, комментариев. Есть причины.

На счету 37-летнего Смолякова 9 побед и 4 поражения в ММА (0-3 в UFC). У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.