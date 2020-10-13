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«Скоро полетят чьи-то головы». Магомедшарипов готовится к декабрьскому бою

05:43
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Российский боец ММА Забит Магомедшарипов опубликовал в Instagram новую фотографию. Ранее стало известно, что россиянин может провести поединок с мексиканцем Яиром Родригесом в декабре.

«Скоро полетят чьи-то головы», — написал Магомедшарипов, добавив хэштег «Декабрь».

Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара единогласным решением судей в ноябре прошлого года. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

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