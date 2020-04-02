Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему в очередной раз сорвался его бой с Тони Фергюсоном.

— Я сам уже устал от этого Хабиба! Отвечаю!, — сказал Нурмагомедов в эфире трансляции в Instagram.

Начиная с конца декабря, я нахожусь в боевом режиме. Готовлюсь физически, ментально, готовлю вес, провожу спарринги. Улетели всей командой в Америку. Провели там 40 дней, пахали. Когда в Америке все закрылось, улетели в Абу-Даби. Потом отправились в Дагестан.

Вы скажите: «Куда мне улететь?» Вы скажите, где бой будет, я туда готов улететь. Никто не отвечает, все молчат. Если человек говорит, за ним должны быть какие-то доказательства. Вы только скажите, куда мне лететь?

Я-то в Белоруссию поеду, но Тони туда не сможет прилететь, его не выпустят из Америки. То же самое с Россией.

Сидите дома, не нарушайте карантин. Все ученые мира говорят это, все врачи, правительство. Лучше пережить эту проблему дома. Стоит их послушать.

В понедельник чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не может вылететь в США на бой с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Поединок запланирован на 18 апреля на шоу UFC 249. По словам Хабиба, в UFC ему сказали, что турнир на 99 процентов состоится в Абу-Даби, после чего, 19 или 20 марта, он покинул тренировочный лагерь в США и отправился в ОАЭ. Однако его не пустили в страну, так как въезд на территорию ОАЭ с 19 марта для иностранцев закрыт. Затем Нурмагомедов улетел в Махачкалу. В Дагестане он находится и сейчас.

В среду Хабиб сообщил об отмене поединка с Фергюсоном.