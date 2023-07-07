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Сегодня, 14:14

Сидельников считает, что спасти Туивасу в бою с Волковым может только лаки-панч

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тяжеловес Bellator, представляющий Fedor Team, Кирилл Сидельников прокомментировал предстоящий поединок тяжеловесов Александра Волкова и Тая Туивасы.

«Для меня Туиваса в этом бою будет явным андердогом, потому что я не представляю, что он может сделать, чтобы выиграть у Александра. Разве что его может спасти лаки-панч, как Деррика Льюиса в последнем раунде. Поэтому для Александра это очень легкий соперник и с его габаритами очень удобный. В ударной технике он ему не сможет противостоять. Александр сейчас идет на победной серии. Сейчас у него хороший шанс сделать еще один шаг на встречу к поясу и возможность подняться поближе к первым номерам рейтинга. Побороть Волкова Туиваса тоже не сможет. Если уж у Александра Романова это не получилось, то Туиваса точно этого не сделает и на руках не перестреляет. Думаю, Александр снова закончит бой досрочно за счет своих длинных рычагов и опасных прямых ударов ногами», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Российский тяжеловес UFC Александр Волков подерется с австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC 293 в Сиднее.

34-летний Волков идет на серии из двух побед нокаутами — над Жаирзиньо Розенструйком и Александром Романовым.

30-летний Туиваса в последних двух боях потерпел поражения нокаутом — от Сирила Гана и Сергея Павловича.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sidelnikov-spasti-tuivasu-v-boyu-s-volkovym-mozhet-tolko-laki-panch-264244/
Александр Волков (единоборства)
Тай Туиваса
UFC
ММА
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