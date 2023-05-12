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Сегодня, 16:05

Штырков — о возможности поединка с Александром Емельяненко: «Никогда! А если предложат бой с женщиной или инвалидом?»

Алина Савинова
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Российский боец Иван Штырков объяснил, почему невозможен его поединок с Александром Емельяненко.

«Никогда! А если предложат бой с инвалидом? С женщиной? С одноруким инвалидом? Это одно и то же. Предлагать профессиональному бойцу подраться с Сашей Емельяненко — это оскорбление. И не потому, что он этого не достоин. Просто это все равно что подраться с ребенком. Вы же понимаете, что Александра как спортсмена нет. После боя с Дациком стало окончательно понятно, что его нейронные связи в голове невозможно восстановить до прежнего уровня, чтобы он мог видеть удары и реагировать на них», — приводит «КП Спорт» слова Штыркова.

13 мая Штырков проведет поединок по правилам кикбоксинга против белорусского кикбоксера и бойца ММА Петра Романкевича на турнире RCC 15 в Екатеринбурге.

Источник: https://www.kp.ru/sports/smeshannye-edinoborstva-mma/shtyrkov-o-vozmozhnosti-boya-s-aleksandrom-emelyanenko-nikogda-a-esli-predlozhat-boj-s-zhenshhinoj-ili-odnorukim-invalidom-eto-odno-i-to-zhe/
Александр Емельяненко
Иван Штырков
ММА
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