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Сегодня, 06:35

Шон Стриклэнд: «Я дрался сегодня как баба. Мне стоило зайти на среднюю дистанцию и размениваться»

Никита Горшенин
Корреспондент

Боец среднего веса UFC Шон Стриклэнд прокомментировал победу над Джеком Херманссоном в рамках UFC Vegas 47.

«Я дрался как трус сегодня. Не согласен, что было раздельное решение, но он доводил джеб, проводил попытки тейкдауна. Мне стоило не драться, как баба, а работать на средней разменной дистанции, как я работал там в последние 10 секунд боя.

Но, видимо, давление сыграло свою роль, я дрался, как сучка, простите. Что дальше? Мне бы хотелось подраться за титул, но я преданный компании человек, с кем они скажут, с тем я и буду драться. Адесанья — Уиттакер? Было бы здорово подраться с тем, у кого будет золото после этого боя», — сказал Стриклэнд в октагон-интервью после боя.

Стриклэнд победил Херманссона раздельным решением. Американец идет на 5 победах подряд в среднем весе UFC.

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Стриклэнд раздельным решением судей победил Херманссона в главном поединке UFC Vegas 47
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