Шон О'Мэлли и Раулиан Пайва проведут поединок на UFC 269
Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли узнал имя своего следующего соперника. Им станет бразилец Раулиан Пайва. Бойцы сразятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.
«Бой Шон О'Мэлли — Раулиан Пайва в разработке на UFC 269, согласно источникам. Два проспекта легчайшего дивизиона. Пайва совершил громкий апсет в бою с Кайлером Филлипсом, и это удивило многих людей. Веселый бой нас ждет», — написал Окамото.
В своих последних двух боях, которые состоялись в текущем году, О'Мэлли техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Томаса Алмейды и Криса Моутиньо. Всего на счету 26-летнего бойца 14 побед и 1 поражение.
25-летний Пайва идет на серии из трех побед, одолев таких бойцов, как Марк Де ла Роса, Жалгас Жумагулов и Кайлер Филиппс. Всего у бразильца 21 победа в 24 поединках.
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