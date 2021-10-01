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Шон О'Мэлли и Раулиан Пайва проведут поединок на UFC 269

12:13
Шон О&#039;Мэлли. Фото Instagram
Шон О&amp;#039;Мэлли. Фото Instagram
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Восходящая звезда легчайшего дивизиона UFC американец Шон О'Мэлли узнал имя своего следующего соперника. Им станет бразилец Раулиан Пайва. Бойцы сразятся на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.

«Бой Шон О'Мэлли — Раулиан Пайва в разработке на UFC 269, согласно источникам. Два проспекта легчайшего дивизиона. Пайва совершил громкий апсет в бою с Кайлером Филлипсом, и это удивило многих людей. Веселый бой нас ждет», — написал Окамото.

В своих последних двух боях, которые состоялись в текущем году, О'Мэлли техническим нокаутом в третьем раунде выиграл у Томаса Алмейды и Криса Моутиньо. Всего на счету 26-летнего бойца 14 побед и 1 поражение.

25-летний Пайва идет на серии из трех побед, одолев таких бойцов, как Марк Де ла Роса, Жалгас Жумагулов и Кайлер Филиппс. Всего у бразильца 21 победа в 24 поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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