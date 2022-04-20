Шлеменко: «Пока ты не постучал, никто в этом мире не скажет тебе, что ты проиграл»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) сообщил, что в карьере профессионального бойца он ни разу не стучал при выполнении ему болевого приема. Также Шлеменко уверен, что боец, который не сдался, не может считать себя проигравшим.

«В профессионалах я никогда не сдавался. А что делать? Это дух воина. Воин отдает себе отчет, — сказал Шлеменко в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube-канале «Лысый Хищник». — Пока ты не постучал, никто в этом мире не скажет тебе, что ты проиграл. Да, трое судей решили, что ты проиграл. Да, может быть, тебя отключат, ты можешь умереть, но ты не проиграл. Для себя ты остаешься непобежденным. Это не понять слабому человеку, и их, к сожалению, больше.

Я уверен, в Дагестане меня поймут. Мы не рождаемся сильными, мы рождаемся слабыми, но мы можем стать сильными. Постучать либо не постучать — выбор за каждым. Потом человек, который постучал в жизни, всю жизнь будет исподтишка лаять на того, кто стал сильным, будет постоянно пытаться его укусить, попытается добить. Если вы ищете себе слабого соперника, все, до свидания! Что вы можете? Ничего!"

В следующем поединке Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым (17-3). Поединок пройдет в Екатеринбурге в августе в лиге RCC.