«Пусть с Хабибом разговаривает». Шлеменко отреагировал на намерение его соперника сняться с боя в случае санкций

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко ответил предстоящему сопернику Артуру Гусейнову, заявившему о намерении сняться с боя в случае штрафных санкций за проваленное взвешивание.

«Что я могу сказать? Пусть с Хабибом [Нурмагомедовым] разговаривает, — сказал Шлеменко Александру Лютикову. — Я сомневаюсь в этом. Пусть не дерется — я получаю свой гонорар и поехал домой. Все профессионально, я вес сделал, работу свою сделал, драться готов. В чем проблема? Реально как дети: «Я не буду».

Шлеменко и Гусейнов должны сразиться 17 октября на турнире EFC 42 в Сочи. Гусейнов показал перевес в 1,5 кг перед боем со Шлеменко.

Вес Гусейнова составил 85,6 кг, а его оппонента — 84,2 кг

На счету Шлеменко 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. У Гусейнова — 25 побед и 10 поражений.