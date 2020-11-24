Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» высказал свое мнение о примирении Адама Яндиева с Сергеем Харитоновым.

— Потерпевший Сергей, если его это устраивает, это его выбор, — заявил Шлеменко «СЭ». — Это их ситуация, но так как она вышла в информационное поле, мы можем давать свою оценку. Моя оценка такая — это неправильно. Наказание должно быть соизмеримым. А после этой ситуации может сложиться мнение, что можно бить по лицу, извиниться и пойти дальше бить другого по лицу.

— Лучше было бы дать ход делу?

— Надо было решать еще там, где это все происходило.

— Когда драка была?

— Да.

— Каким образом?

— Это два бойца. Сергей большой парень, который для многих является примером. Наказание должно быть соизмеримым. Воспринимайте как хотите. Не дай бог, чтобы я оказался в этой ситуации, но я бы поступил по-другому.

— Как думаете, как общество отреагирует на это примирение?

— Общество не примет эту ситуацию, поверьте мне. Сергей в этой ситуации не лучшим образом себя показал. Примирение — это хорошо, но наказание должно быть соизмеримым. Даже когда Сергей сказал, что готов выйти на бой с ним, это выглядело куда лучше. Примириться можно по-разному — встать в спарринг, например, а после него пожать друг другу руки. Можно сделать разные варианты. Сотрудники полиции тоже должны дать свою оценку произошедшему. Почему они молчат, тоже непонятно. Эта ситуация учит нас тому, что можно ударить человека в публичном месте, публично принести извинения и пойти гулять дальше. (Константин Колмаков)