Школы имени Абдулманапа Нурмагомедова откроются в регионах России на основе франшизы

Школы единоборств имени отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова — планируется открыть во всех регионах России на основе франшизы, сообщается в пресс-релизе Университета «Синергия», который запускает проект совместно с Хабибом.

Вместимость залов будет составлять от 300 кв. м, чтобы каждая школа могла принять не менее 100 учеников. Обучение тренеров школ в регионах будет вестись с участием тренеров махачкалинской школы по технологиям преподавания единоборств, созданным Абдулманапом Нурмагомедовым. Обучение будет подбираться индивидуально с учетом возрастных и физических возможностей.

Первая школа имени Абдулманапа Нурмагомедова открылась в декабре 2019 года в Махачкале. В числе дисциплин там представлены боевое самбо, вольная борьба, грэпплинг, MMA и тайский бокс. На территории школы размещены боксерская зона, площадка для состязаний по смешанным единоборствам, тренажёрный зал, парная и больше 400 кв. м татами — созданы все условия для того, чтобы одновременно могли тренироваться, обучаться и восстанавливаться до 200 человек.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по различным видам спорта. Он скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет. (Илья Андреев)