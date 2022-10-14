«Шиша» сразится с «Тандовским» в турнире TOP DOG FC 17

5 ноября в Vegas City Hall в Красногорске состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 17. Начнется вечер в 20.00 по московскому времени.

Главным событием вечера станет поединок за временный титул в легкой весовой категории между Евгением «Шишой» Шишковым и Исой «Тандовским» Исаевым. На данный момент Шишков имеет статистику три боя — три досрочные победы, а в списке поверженных им бойцов бывший претендент на перстень Алексей «Мельник» Мельников и нынешний соперник по титульному бою Иса «Тандовский». Исаев имеет статистику 4-1.

В со-главном бою сойдутся Сергей Макаров (3-0) и обладатель перстня «Нокаут года-2021» Марсель Ханов (4-1).

Также состоится реванш между экс-претендентом на перстень в легком весе Алексеем «Мельником» Мельниковым и бывшим бойцом АСВ КВ Мурадом «Дедком» Арцулаевым (3-2).