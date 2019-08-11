09:18 | Единоборства / ММА — ММА

Шевченко после победы над Кармуш готова драться с Амандой Нуньес

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Чемпионка UFC в легком весе Валентина Шевченко прокомментировала победу над Лиз Кармуш. Киргизская спортсменка поборола соперницу единогласным решением судей и защитила свой титул.

- Моей основной стратегий было использовать все мои навыки, чтобы обороняться, -  сказала Шевченко после боя. - У нее были необычные техника, стиль и темп. Я делала все, чтобы забрать победу и не допускать никаких непредвиденных случайностей в клетке. 

- Многие ждут вашего боя с Амандой Нуньес.

- Я жду всех в октагоне. Неважно, Аманда Нуньес или кто-либо еще.

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