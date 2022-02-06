Шавкат Рахмонов — о поражении Хирамагомедову в любителях: «Он сейчас где и я сейчас где?»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов поделился воспоминания о поражениях Гаджимураду Хирамагомедову в любителях.

«Гаджимураду проиграл два раза в финале [ЧМ по ММА] решением судей. Он чисто по вольной, заборол меня, а так — в стойке ничего не смог сделать. Это любительские соревнования, я сейчас на другом уровне. Он сейчас где и я сейчас где? В разных местах», — сказал Рахмонов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить».

Рахмонов и Хирамагомедов дважды встречались на чемпионате мира по ММА в 2014 и 2015 годах. Оба раза дагестанский боец победил единогласным решением судей. Сейчас Хирамагомедов выступает в АСА, его профессиональный рекорд 11-4.

6 февраля Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса на UFC Vegas 46. Боец из Казахстана идет на 15 досрочных победах подряд в ММА, и на трех — в UFC.