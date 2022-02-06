Шавкат Рахмонов: «Дайте мне кого-то из топ-15 или Мишеля Перейру»

Боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов назвал имя соперника, с которым ему было бы интересно подраться в следующий раз.

«Чувствую себя прекрасно, когда выигрываешь, всегда радостный, — сказал Рахмонов на послематчевой пресс-конференции. — Это был опасный соперник, два боя досрочно выиграл. Я его бои смотрел и знал, что я намного его лучше, потому что когда в зале работаю с топовыми бойцами, я себя уверенно чувствую.

Генри Хуфт находил правильные слова, говорил: «Ты намного сильнее его, я вижу, что ты хорош». Вся команда настраивала, мой тренер лично из Казахстана звонил, Баян Маратович Жангалов, он из дома уже меня начал настраивать. Я по плану работал Генри Хуфта и Баяна Маратовича, это их результат сегодня. Что дальше? Я готов без разницы, топ-10, топ-15.

Если даже не топ-15, то пускай дадут Мишеля Перрейру. Недавно он одного из нашего зала, Sanford, выиграл. Я хочу с ним шоу показать, свой уровень показать. Наверное, летом проведу, пока точно не могу сказать. Домой поеду, пообщаюсь с моими тренерами, подумаем, вызов резко кидать не будем».

Рахмонов нокаутировал Карлстона Харриса в первом раунде поединка главного карда UFC Vegas 47. Казахстанский боец идет на 15 досрочных победах подряд в ММА, и трех — в UFC.