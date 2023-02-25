Шара Буллет: «UFC — это и есть поп-ММА»

Новоиспеченный российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет считает себя первым бойцом поп-ММА, подписавшим контракт с сильнейшей лигой мира.

«Считаю ли я себя первым бойцом поп-ММА в UFC? Не стесняюсь аббревиатуры поп-ММА. Все почему-то стесняются. Я могу выиграть бой в UFC, взять микрофон и сказать: «Это и есть поп-ММА». UFC — поп-ММА. Поп-ММА везде диктует моду, и эту моду подхватили. Трешток пришел с Америки, UFC, и этого стало много в поп-ММА», — сказал Магомедов в интервью «СЭ».

Магомедов — бывший чемпион поп-ММА промоушена «Наше Дело».

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений.