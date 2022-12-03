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Сегодня, 21:05

Шара Буллет победил Рагозина решением судей на турнире RCC 13

Иван Шитик
Корреспондент
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В Екатеринбурге проходит турнир RCC 13, где в рамках главного карда провели бой Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и Михаил Рагозин.

Поединок продлился все отведенные три раунда. Судьи единогласно отдали победу Магомедову со счетом 30:26 (на всех карточках).

28-летний Магомедов в августе этого года на турнире RCC Intro 22 победил Сергея Мартынова техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе теперь 13 побед и ни одного поражения.

30-летний Рагозин прошлый бой провел в августе 2022 года на турнире RCC 12, одержав победу над Антонио Аройо единогласным решением судей. На его счету 19 побед и 6 поражений.

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