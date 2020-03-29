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Сергей Харитонов: «Гуляю, не парюсь. Нам, коням вороным, коронавирус не страшен»

18:43
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил, что продолжает физическую подготовку в публичных местах и не боится последствий распространения коронавируса.

Ранее Харитонов сообщил, что ввяжется в борьбу за чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

— Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия! Хожу, гуляю, не парюсь, — цитирует «РИА Новосоти» Харитонова. — Мне не страшно, ведь это (ситуация с коронавирусом) опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно. Форму поддерживаю в специально отведенных местах — в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался.

Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200329/1569310298.html

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