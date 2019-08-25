Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал победу над американцем Мэттом Митрионом на турнире Bellator 225. Ранее Сергей объявил о желании принять участие в титульном поединке. 7 сентября чемпион организации в полутяжелом и тяжелом весе Райан Бейдер встретится с французом Чейком Конго.

— Бейдер или Емельяненко? Я хочу бой за титул, — сказал Харитов на пресс-конференции после боя. — Это моя мотивация. Я выступал в кикбоксинге, боксе, MMA. Мне интересно одно — титульный бой.

— Вы наносили удары в основном только по телу, это был ваш план?

— Да, все верно, мы вместе с тренером Русланом Кривушей работали над этим, это часть нашего плана. Я хотел провести полные три раунда, из-за этого не спешил.

— Были какие-то эмоциональные моменты в связи с тем, что Мэтт нанес тот самый удар?

— Нет. Это спорт, думаю, что Мэтт это сделал не специально. Никаких к нему претензий.

— Титульный бой Райан Бейдер — Чейк Конго. Какой ваш прогноз?

— Не знаю, какой прогноз, но, если кто-то получит травму, я готов выйти на замену.

Харитонов нокаутировал Митриона на Bellator 225