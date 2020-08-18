Сергей Харитонов: «Бой с Минаковым сейчас актуальнее, чем с Емельяненко»

Российский тяжеловес Bellator Сергей Харитонов (31-8) в интервью «СЭ» прокомментировал желание Виталия Минакова (22-1) провести с ним бой.

Ранее Минаков заявил «СЭ», что хотел бы сразиться с Харитоновым в России. При этом он не исключил, что Bellator организует им бой осенью в Европе.

— Минаков заявил, что ему интересно было бы подраться с вами. А вам этот бой интересен?

— Честно говоря, не особо интересен. Но если Виталик хочет, и в Bellator это подтвердят, то почему бы нет. Это противостояние сейчас намного интереснее, чем Александр Емельяненко — Харитонов. Тот бой был актуален до поражения Емельяненко от Исмаилова. А сейчас с Минаковым интереснее. Виталик — отличный парень, в ринге мы будем биться как воины, бить друг друга по лицам, но в общении он отличный парень. Я буду только рад, если наши пути сойдутся в клетке, а после боя, я уверен, мы пожмем друг другу руки, кто бы ни победил.

— Вы сказали, что этот бой вам не особо интересен. Почему?

— Потому что этот бой никаким образом не приблизит ни меня, ни Виталика к титулу. Более интересный вариант — с тем же Конго подраться, или с Тимоти Джонсоном. Эти бои автоматически приблизили бы и его, и меня к титульному поединку.

— Вам не предлагали бой на турнире Bellator, который планируется во второй половине осени?

— Мне предлагали бой в сентябре, но в сентябре у меня бой по боксу, поэтому я отказался. Не могу провести за неделю два боя.

— А с кем в сентябре предлагали?

— В Европе с Чейком Конго. Я готов. Но я же 12-го выступлю по боксу, а они предлагали бой с Конго на 17-е, по-моему. Меня это устраивает, но их — нет. Они считают, что человек должен готовиться. В принципе, это правильно. Боец должен быть в полном расцвете сил в бою, а они переживают, что я в боксе могу получить травму, и потом не выйти.

— Виталий сказал, что бой с вами лучше провести в России, чтобы было больше хайпа.

— Сегодня в России это будет интересно, да

— Вы же разговаривали с Виталием на тему возможного боя с ним?

— Да, конечно. Мы с Виталиком друг друга понимаем. В жизни мы спортсмены, воины и пожмем друг другу руки, но почему бы не выйти в клетку и не доставить удовольствие зрителям.

— На бое с Емельяненко можно окончательно крест поставить?

— Ну почему, если кто-то готов это организовать... Хотя после поражения от Исмаилова, актуален ли этот бой, я не знаю. Если актуален, то пожалуйста. Но я думаю, что нет. (Илья Андреев)