Сенатор и олимпийский чемпион считает, что Хабиб заслужил звание Героя России

Сенатор от Северной Осетии, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фадзаев поддержал идею наградить званием Героя России бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Добрый вечер, дорогие друзья! — написал Фадзаев в Instagram. - С интересом слежу за полемикой, в очередной раз развернувшейся вокруг самого обсуждаемого человека в мире по версии Google, непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Как многие из вас знают, депутат Государственной Думы Гаджимурад Омаров предложил присвоить Хабибу звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». Это вызвало неоднозначную реакцию, особенно у бывших и действующих спортсменов.

Давайте разберемся поэтапно.

1. Имеет ли право депутат выразить такое желание и предложить инициативу? Учитывая то, что Гаджимурад, плюс ко всему, является земляком Хабиба, вполне естественно и закономерно. Имеет.

2. Хабиб сегодня является номером один в стране по охвату аудитории в социальных сетях. У него 25,5 миллионов подписчиков. Кто большего него популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни? Вопрос именно в масштабе. Согласитесь, чисто физически никто не может этого сделать.

3. Выражают недовольство в основном представители мира спорта. Говорят не очень приятные вещи о Хабибе и его достижениях. Предлагаю посмотреть коллегам на ситуацию с более оптимистичной стороны: если кому-то из нас не вручили такую награду, это не означает, что еее не должен получить никто.

Как бы там ни было, подобные решения принимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что он верно расставит приоритеты. Мне бы хотелось пожелать и донести только одну мысль — героями нашей любимой страны в народе, в равной степени, могут (и должны) быть как представители науки и военно-промышленного комплекса, интеллигенции: учителя и врачи, так и спортсмены, которые отдают всего себя и прославляют Россию на весь мир, заставляя гордиться ей еще сильнее!"

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи с помощью удушающего приема во втором раунде главного боя турнира UFC 254 в Абу-Даби. После этого он объявил о завершении карьеры.

32-летний Хабиб первым ушел из UFC в качестве непобедимого бойца. За годы карьеры россиянин выиграл все 29 поединков (13 — в UFC).

Хабиб Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона лиги в апреле 2018 года и провел три защиты. После боя с Гэтжи дагестанец переместился на первое место в рейтинге UFC лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.