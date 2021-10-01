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Сен-Пьер напугал Хабиба и провел с ним дуэль взглядов на фестивале в Великобритании

16:45
Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов и Жорж Сен-Пьер. Фото Instagram

Боец ММА Жорж Сен-Пьер напугал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на фестивале Arnold Sports UK, который проходит в Великобритании.

Во время того, как Хабиб на сцене отвечал на вопросы ведущего и публики, Сен-Пьер подкрался к россиянину и в шутку изобразил, что пытается задушить Нурмагомедова. После этого спортсмены обнялись и поприветствовали друг друга. Позднее они провели дуэль взглядов на сцене.

Публикация от Arnold Sports Festival UK (@arnoldsportsuk)

Нурмагомедов выиграл все 29 поединков по правилам ММА в профессиональной карьере и завершил выступления в октябре 2020 года. На счету Сен-Пьера 26 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах, канадец закончил карьеру в феврале 2019 года.

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Иван Торопцев все материалы автора

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