Сехудо заявил, что Петр Ян не продержится с ним и двух раундов
Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему бои.
«Эй, Дана Уайт, почему бы тебе не выставить со мной своих временных болванов в наилегчайшем, легчайшем и полулегком весах? Ставлю дом, что ни один из них не сможет выдержать два раунда с Тройным Чемпионом!» — написал Сехудо в Twitter
Напомним, что 34-летний Сехудо, который является олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года, завершил карьеру в мае 2020 года. В ММА у него 16 побед и 2 поражения.
Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе является Дейвисон Фигейредо, в легчайшем — россиянин Петр Ян, в полулегком — Алекс Волкановски.
Yo @danawhite why don't you line up all your Rent A Chumps at 125, 135 and 145. I bet the house that neither one of them would make it past two rounds with Triple C! #justsaying ??? pic.twitter.com/lksilc8NFa— Henry Cejudo (@HenryCejudo) February 22, 2021
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