Сехудо заявил, что Петр Ян не продержится с ним и двух раундов

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему бои.

«Эй, Дана Уайт, почему бы тебе не выставить со мной своих временных болванов в наилегчайшем, легчайшем и полулегком весах? Ставлю дом, что ни один из них не сможет выдержать два раунда с Тройным Чемпионом!» — написал Сехудо в Twitter

Напомним, что 34-летний Сехудо, который является олимпийским чемпионом по вольной борьбе 2008 года, завершил карьеру в мае 2020 года. В ММА у него 16 побед и 2 поражения.

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе является Дейвисон Фигейредо, в легчайшем — россиянин Петр Ян, в полулегком — Алекс Волкановски.