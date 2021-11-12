«Сбросил бы его с плеч Хабиба». Хукер рассказал, как бы он поступил, если бы Хасбик ударил его

Новозеландский легковес Дэн Хукер рассказал, как бы он поступил, если бы блогер Хасбулла Магомедов ударил его после поражения от россиянина Ислама Махачева на UFC 267.

«Когда он [подошел], я просто подумал: «Если этот крошечный засранец прикоснется ко мне... Я сброшу его с плеч Хабиба». Типа, я не в настроении. Но я этого не сделал. Так что все хорошо», — сказал Хукер в интервью The Mac Life.

Махачев победил Хукера болевым приемом на руку в первом раунде. Сразу после победы в клетку вошел Хасбик в сопровождении угловых Махачева.

Турнир UFC 267, в главном карде которого выступил Махачев, проходил 30 октября в Абу-Даби.