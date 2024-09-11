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Сарнавский хочет взять реванш у Вартаняна

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Обладатель пояса чемпиона AMC Fight Nights в легком весе, российский боец Александр Сарнавский заявил о желании взять реванш у Эдуарда Вартаняна за поражение в 2017 году.

«Можно долго рассуждать. Зачем выходить, если думаешь, что проиграешь? Конечно, если я буду драться с Эдиком, у меня будет план и желание его победить. Я сделаю все для победы. В первом поединке он меня растаскал. Вопросов нет. Поиздевался надо мной и придушил как котенка. Но с того времени я стал совсем другим бойцом, сделал много выводов», — сказал Сарнавский Metaratings.ru.

Сарнавский и Вартанян встретились в 2017 году, и тогда во втором раунде удушающим приемом со спины победил Эдуард. С тех пор Вартанян успел стать победителем Гран-при ACA, а Сарнавский — чемпионом AMC Fight Nights.

Источник: Metaratings.ru
Александр Сарнавский
Эдуард Вартанян
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