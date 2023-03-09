Саид Нурмагомедов оценил перспективы Шары Буллета в UFC

Российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от дебюта в организации соотечественника Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета).

«Я думаю, у него очень хорошие перспективы, потому что он хороший и зрелищный боец, умеет отправлять соперников в нокауты и является хорошим ударником. В этом весе почти все ударники, поэтому, я думаю, он хорошо себя там покажет», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

Шара Буллет последний поединок провел против индийского спортсмена Кушала Виаса в декабре 2022 года в рамках турнира TFC 10. В этом противостоянии Магомедов нокаутировал своего соперника в первом раунде. После этого он подписал контракт с UFC.