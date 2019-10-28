Рустам Керимов будет отстаивать титул чемпиона 14 декабря

Чемпион ACA Рустам Керимов 14 декабря проведет защиту чемпионского пояса в легчайшем весе. Не знающий поражений россиянин (13-0) встретится с бразильцем из команды Team Nogueira Франциско Де Лима Мациелем (15-3). Последний успел отметиться в лиге ACA победами над Олегом Борисовым и Махарбеком Каргиновым.

Бой пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и станет станет со-главным событием турнира ACA 103 после боя Довлетджана Ягшимурадова и Алексея Буторина за титул чемпиона ACA.