Розенструйк нокаутировал Оверима в конце пятого раунда

В Вашингтоне состоялся турнир UFC on ESPN 7. Главным событием вечера стал бой тяжеловесов Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка.

Поединок закончился победой Розенструйка нокаутом в конце пятого раунда.

I know y'all want me to zoom in... but yeah. Eep. Overeem's coach was gagging when he saw. #UFCDC pic.twitter.com/30XsZbTTXu — esther lin ???? (@allelbows) December 8, 2019

Таким образом, 31-летний Розенструйк выиграл 10 стартовых боев в ММА. Для 39-летнего Оверима это 18-е поражение в 63 поединках.