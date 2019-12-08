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Розенструйк нокаутировал Оверима в конце пятого раунда

09:31

В Вашингтоне состоялся турнир UFC on ESPN 7. Главным событием вечера стал бой тяжеловесов Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка.

Поединок закончился победой Розенструйка нокаутом в конце пятого раунда.

Таким образом, 31-летний Розенструйк выиграл 10 стартовых боев в ММА. Для 39-летнего Оверима это 18-е поражение в 63 поединках.

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