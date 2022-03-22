Харитонов ответил на обвинения в договорном характере боя со Скоттом

Российский тяжеловес Сергей Харитонов ответил на обвинения в договорном характере боксерского поединка с американцем Маликом Скоттом.

«Я даже не хочу никому ничего доказывать, — сказал Харитонов в интервью «СЭ». — Еще кому-то доказывать, объяснять... Я знаю, что вышел драться, — и я дрался. Все начали мне писать гадости всякие. Видать кто-то делал ставки. Большинство ставило ставки [на победу Скотта], и видать, их ставки прогорели. Люди мне пишут, что они ставили на тот или иной исход, и я им отвечаю: «Ребята, ко мне какие претензии? Я вышел биться — и я отбился. Вопрос закрыт». А то, что некоторые начинают обвинять меня в каких-то неправильных вещах... Пускай делают все что хотят».

«Он ударил меня по руке, и локоть влетел мне по печени, — объяснил Харитонов. — Чем стоять терпеть это дело, лучше остановиться, и пускай нокдаун отсчитают. Зато будет время на восстановление и на следующий раунд выйдешь восстановленный».

«Там был чистый удар в печень. Знаете, сколько раз в спаррингах пропускал в локоть и меня сажали? Много раз. И я так же сажал. Это тяжелый вес».

«Если договариваться, то можно было сделать так, чтобы все завершить в первом раунде. Согласны? Зачем мучиться шесть раундов, заниматься херней? Мы бились с Маликом, и у каждого из нас был шанс на победу».

Харитинов победил Скотта раздельным решением судей по итогам шестираундового боксерского боя. Бойцы возглавили турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 18 марта в Белоруссии.