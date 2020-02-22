Российский боец после поединка госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника

Россиянин Тимур Нагибин в финале трунира RCC: Road to PFL в Екатеринбурге проиграл Михаилу Одинцову, информирует sports.ru.

Как отмечается, после поединка Нагибин был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. В первом раунде Одинцов нанес удар коленом по спине, но Тимур продолжил бой.

Одинцов как победитель турнира заключил соглашение с PFL.