Российский боец после поединка госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника
22:41
Россиянин Тимур Нагибин в финале трунира RCC: Road to PFL в Екатеринбурге проиграл Михаилу Одинцову, информирует sports.ru.
Как отмечается, после поединка Нагибин был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. В первом раунде Одинцов нанес удар коленом по спине, но Тимур продолжил бой.
Одинцов как победитель турнира заключил соглашение с PFL.
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