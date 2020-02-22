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Российский боец после поединка госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника

22:41

Россиянин Тимур Нагибин в финале трунира RCC: Road to PFL в Екатеринбурге проиграл Михаилу Одинцову, информирует sports.ru.

Как отмечается, после поединка Нагибин был госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. В первом раунде Одинцов нанес удар коленом по спине, но Тимур продолжил бой.

Одинцов как победитель турнира заключил соглашение с PFL.

Дополнительная информация:

https://m.sports.ru/boxing/1083579542.html

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