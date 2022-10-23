Ислам Махачев: «Посвящаю победу Абдулманапу Нурмагомедову. Он и Хабиб сделали меня»

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал свою победу в главном поединке UFC 280 над бразильцем Чарльзем Оливейрой.

«Эта штука такая тяжелая [пояс]. Я всегда что-то просил у Бога, но он всегда давал мне больше того, что я просил. Абу-Даби, спасибо, я так упорно тренировался, всю мою жизнь я шел к этому моменту.

Я всегда знал, что этот бой не будет легким, потому что этот парень воин, он всегда давит оппонентов. Но я знал, что он будет беспокоиться о моих навыках в борьбе, поэтому не сможет давить, как привык. Я не верю [что сделал], это была моя цель, и Аллах дал мне прийти к ней. Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назал он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Этот парень [Хабиб] и его отец сделали меня. Где этот маленький парень? Не вижу его [Волкановски]", — передает слова Махачева корреспондент «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.