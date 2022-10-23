Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:08

Ислам Махачев: «Посвящаю победу Абдулманапу Нурмагомедову. Он и Хабиб сделали меня»

Махачев посвятил победу на турнере UFC 280 Абдулманапу Нурмагомедову
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев (в центре) с командой.
Фото AFP

Российский боец Ислам Махачев прокомментировал свою победу в главном поединке UFC 280 над бразильцем Чарльзем Оливейрой.

«Эта штука такая тяжелая [пояс]. Я всегда что-то просил у Бога, но он всегда давал мне больше того, что я просил. Абу-Даби, спасибо, я так упорно тренировался, всю мою жизнь я шел к этому моменту.

Я всегда знал, что этот бой не будет легким, потому что этот парень воин, он всегда давит оппонентов. Но я знал, что он будет беспокоиться о моих навыках в борьбе, поэтому не сможет давить, как привык. Я не верю [что сделал], это была моя цель, и Аллах дал мне прийти к ней. Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назал он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Этот парень [Хабиб] и его отец сделали меня. Где этот маленький парень? Не вижу его [Волкановски]", — передает слова Махачева корреспондент «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.

Ислам Махачев
0
Читайте также
Что будет, если заниматься спортом при нервном перенапряжении?
От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Хабиб Нурмагомедов: «Ислам Махачев — лучший боец в мире. Мы финишируем Волкановски»
Ислам Махачев бросил вызов Волкановски
UFC 280: Махачев победил Оливейру, Ян проиграл О'Мэлли и другие результаты турнира
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Махачев задушил Оливейру в бою за пояс, Ян неожиданно проиграл О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280

Гаджиев — о победе Махачева: «Его можно уже официально назвать преемником Хабиба!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости