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Сегодня, 09:25

Малыхин нокаутировал де Риддера и завоевал пояс чемпиона ONE FC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец Анатолий Малыхин нокаутом в первом раунде одержал победу над нидерландцем Ренье де Риддером и стал чемпионом ONE FC в полутяжелом весе.

Бойцы возглавили турнир One FC on Prime Video 5, который проходил в ночь на 3 декабря в Маниле (Филиппины).

Также Малыхин владеет поясом временного чемпиона ONE FC в тяжелом весе. Теперь на счету россиянина 12 побед в 12-ти поединках, а также титул чемпиона в двух весовых категориях.

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