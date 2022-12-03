Малыхин нокаутировал де Риддера и завоевал пояс чемпиона ONE FC

Российский боец Анатолий Малыхин нокаутом в первом раунде одержал победу над нидерландцем Ренье де Риддером и стал чемпионом ONE FC в полутяжелом весе.

Бойцы возглавили турнир One FC on Prime Video 5, который проходил в ночь на 3 декабря в Маниле (Филиппины).

Также Малыхин владеет поясом временного чемпиона ONE FC в тяжелом весе. Теперь на счету россиянина 12 побед в 12-ти поединках, а также титул чемпиона в двух весовых категориях.