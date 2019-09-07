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Российский боец Ахмедов потерял память на время из-за нокдауна в бою UFC 242

21:25

Российский боец Омари Ахмедов потерял память на несколько секунд из-за нокдауна в поединке турнира UFC 242. Ахмедов победил американца Зака Каммингса решением судей, сообщает ТАСС.

— Память пропала на несколько секунд. Не помню, как он меня ударил. Потом я даже дистанцию потерял, не мог ее никак правильно найти. Я даже у тренера спросил, как соперник меня ударил, — сказал Ахмедов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6858358

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