Российский боец Ахмедов потерял память на время из-за нокдауна в бою UFC 242

Российский боец Омари Ахмедов потерял память на несколько секунд из-за нокдауна в поединке турнира UFC 242. Ахмедов победил американца Зака Каммингса решением судей, сообщает ТАСС.

— Память пропала на несколько секунд. Не помню, как он меня ударил. Потом я даже дистанцию потерял, не мог ее никак правильно найти. Я даже у тренера спросил, как соперник меня ударил, — сказал Ахмедов.