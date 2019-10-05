Австралиец Роберт Уиттакер признался, что является фанатом российскогой бойца Хабиба Нурмагомедова. У россиянина нет ни одного поражения в UFC.

— Я большой фанат Хабиба, — цитирует MMA Fighting Уиттакера. — Он феноменальный боец, который творит невероятные вещи. У него удивительный арсенал приемов. Его кардио и выносливость впечатляют. Мне нравится, что он прямолинеен. Отношусь к нему с огромным уважением. Все бойцы, соперники прекрасно знают, что он будет делать, но никто не может его остановить. Он — настоящий феномен.