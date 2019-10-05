Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Роберт Уиттакер: «Хабиб — феномен, его никто не может остановить»

01:25
Теги:

Австралиец Роберт Уиттакер признался, что является фанатом российскогой бойца Хабиба Нурмагомедова. У россиянина нет ни одного поражения в UFC.

— Я большой фанат Хабиба, — цитирует MMA Fighting Уиттакера. — Он феноменальный боец, который творит невероятные вещи. У него удивительный арсенал приемов. Его кардио и выносливость впечатляют. Мне нравится, что он прямолинеен. Отношусь к нему с огромным уважением. Все бойцы, соперники прекрасно знают, что он будет делать, но никто не может его остановить. Он — настоящий феномен.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир