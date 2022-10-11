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11 октября, 10:14

Rizin хочет устроить бой Нейта Диаса и Флойда Мейвезера

Давид Хачатрян
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Глава Rizin Нобуюки Сакакибара заявил о желании организовать бой бывшего бойца UFC Нейта Диаса и экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

«Мы знаем о Нике и Нейте со времен «Прайда». Ник уже дрался в «Прайде». Так что если мы вновь сделаем для Флойда бой, нам нужно обсудить его соперника, — сказал Сакакибара в интервью MMA Mania. — Мы находимся на том этапе развития, когда нам нужно сосредоточиться не только на японском рынке. Мы должны ориентироваться на международную аудиторию. Таким образом, соперником Флойда не обязательно должен стать японец. У Нейта Диаса есть характер, зрелищный стиль боя и много поклонников по всему миру. Так что нам было бы интересно с ним поговорить.

Братья Диас — это глобальная версия братьев Асакура. Кто бы не хотел увидеть их бой с Флойдом? Флойд боксировал всю жизнь, и теперь он готов проводить показательные поединки, в том числе с бойцами ММА и ютуберами. Эти выставочные бои реально привлекают внимание публики.

Есть ли у Нейта шанс выиграть у Флойда? Нам нужно продвигать этот фактор. Заставить людей думать, что, может быть, Нейт Диас сможет победить его. Мы на самом деле считаем, что бой Диаса и Флойда — это отличная идея".

Диас победил Тони Фергюсона (25-8) 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Это был его последний бой по контракту.
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