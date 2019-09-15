Реальная ситуация из реального боя UFC. Просто безумный прыжок через себя на соперника

Бразилец Мичел Перейра в бою против канадца Тристана Коннелли провел необычный прием. Он сделал сальто и ногами хотел приземлиться на лежащего соперника. Коннели повезло — ноги Перейры по большей части прошли мимо туловища.

Бой прошел в Ванкувере на UFC Fight Night 158. Победу одержал Коннелли единогласным решенинм судей.