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Реальная ситуация из реального боя UFC. Просто безумный прыжок через себя на соперника

09:54

Бразилец Мичел Перейра в бою против канадца Тристана Коннелли провел необычный прием. Он сделал сальто и ногами хотел приземлиться на лежащего соперника. Коннели повезло — ноги Перейры по большей части прошли мимо туловища.

Бой прошел в Ванкувере на UFC Fight Night 158. Победу одержал Коннелли единогласным решенинм судей.

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