Реальная ситуация из реального боя UFC. Просто безумный прыжок через себя на соперника
09:54
Бразилец Мичел Перейра в бою против канадца Тристана Коннелли провел необычный прием. Он сделал сальто и ногами хотел приземлиться на лежащего соперника. Коннели повезло — ноги Перейры по большей части прошли мимо туловища.
Бой прошел в Ванкувере на UFC Fight Night 158. Победу одержал Коннелли единогласным решенинм судей.
We... but... that's... how... #UFCVancouver pic.twitter.com/MFadI0oGho— UFC (@ufc) September 15, 2019
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