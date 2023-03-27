Рамзан Кадыров поздравил Дураева с победой в UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на выступление россиянина Альберта Дураева (16-4) на UFC on ESPN 43.

«Этой ночью нас порадовал известный боец MMA и дорогой БРАТ Альберт Дураев, — написал Кадыров в соцсетях. — В своем поединке на турнире UFC в Техасе (США) он одержал победу над американцем Чиди Нджокуани. И хотя перед противостоянием многие эксперты предрекали победу хозяину октагона, Альберт провел все три раунда без шансов для соперника. В результате, он справедливо выиграл свой очередной бой в UFC.

Понравилась и речь Альберта после схватки. Являясь истинным сыном своего народа, он обратился на родном языке прямо из октагона к соотечественникам и поздравил их с наступившим месяцем Рамадан. Он был немного огорчен, что у него не получилось нокаутировать оппонента и обращаясь ко мне выразил свое сожаление по этому поводу. Альберт, самое главное для нас — твоя победа. Бой и без нокаута ты провел зрелищно, доминируя в октагоне начиная со старта и финального гонга. Молодец!

Я искренне поздравляю Альберта Дураева с победой! Желаю благополучия, удачи и новых красивых побед в карьере! Уверен, впереди у него их будет очень и очень много!».

Дураев победил Чиди Нжокуани (22-9) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.

